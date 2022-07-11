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Дело фурмановского судьи-взяточника Дубова направлено в суд

Взятка судьи была очевидной, но каким-то образом в деле фигурирует его явка с повинной. Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мирового судьи Судебного участка № 3 Фурмановского района Анатолия Дубова.

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