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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

В Иркутской области пациент убил фельдшера, приехавшего на вызов — убийца задержан

В Иркутской области пациент убил фельдшера, приехавшего на вызов — убийца задержан

Фельдшер скорой помощи Александр Печелатов убит в Приангарье. Сообщается, что вечером 21 ноября бригада скорой медицинской помощи транспортировала нетрезвого 53-летнего мужчину с территории вахтового поселка в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ».

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