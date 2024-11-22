В Иркутской области пациент убил фельдшера, приехавшего на вызов — убийца задержан

Фельдшер скорой помощи Александр Печелатов убит в Приангарье. Сообщается, что вечером 21 ноября бригада скорой медицинской помощи транспортировала нетрезвого 53-летнего мужчину с территории вахтового поселка в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ».
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