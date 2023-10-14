Десять дней тому назад я в рубрике "Вынесено из комментариев" предлагала Вот на них бы и потренироваться!, то есть выкладывала вот такую цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".
Институт двойного гражданства вообще надо отменять
Комментарии
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Р
Роман
Лично я считаю,что гражданство должно быть одна,это однозначно!!!Но этого не будет,потому что очень большое количество чиновников государственных,регионональных структур имеют двойное гражданство и будут всячески саботировать изменения в законодательства в данном вопросе!!!Нужно вернуться к практике времен СССР установив денежный ценз за оплату образования,получения всевозможных льгот,жилья и т.п.для лиц получающих иностранное гражданство(особенно недружественных стран).При выезде из России эти лица должны вернуть все нажитое "непосильным трудом" в казну государства которое им ненавистно!!!И это необходимо решать как можно быстрее,эти "двойники" нашему государству не нужны!!!
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6 час.
Владимир Терентьев
Если всех, имеющих двойное гражданство, лишить российского - мы лишимся пятой колонны. И с кем тогда бороться внутри страны? Исчезнет коррупция и преступность т к те, кто имеет двойное гражданство и есть главные коррупционеры - это они хранят деньги за рубежом, у них там второе имущество и они ездят туда в отпуск... (...наши люди в булочную на такси не ездят...)
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4 час.
Людмила Палкина
Это хорошо было бы, отменить, да кто ж его отменить позволит.
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1 час.
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