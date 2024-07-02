Жадный енот очень любит молоко

Крошка — енот очень любит молоко! Оторвать его от бутылочки невозможно! Даже когда в ней нет воздуха и она слиплась, поправить соску очень сложно! Енот не останавливается ни на секунду, и создаётся ощущение, что он бездонный.
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