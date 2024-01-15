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Россия запускает программу льготных автокредитов для многодетных семей Дальнего Востока

Россия запускает программу льготных автокредитов для многодетных семей Дальнего Востока

Как сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, Правительство России готово с сегодняшнего дня запустить программу льготного автокредитования для дальневосточных многодетных семей, передает корреспондент The Moscow Post.

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