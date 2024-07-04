В Госдуме предлагают разрешить водить автомобиль гражданам без рук

В Госдуме предлагают предлагают усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены в автошколе.
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