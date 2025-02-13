Минюст разработал законопроект обновляющий принципы работы нотариата

Минюст разработал проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», пишет РБК со ссылкой на документ, чью подлинность подтвердил источник, знакомый с подготовкой законопроекта.
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