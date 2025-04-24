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Истинное лицо британских джентльменов

Истинное лицо британских джентльменов

Наглядная иллюстрация к нравам британских элит. Сейчас выясняется, что вплоть до 2015 года академики Оксфорда на официальных приемах пили из кубка, сделанного в 19-м веке из черепа рабыни с Карибских островов.

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