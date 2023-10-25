Страна и люди
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Страна и люди

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В Германии создается пропутинская партия

В Германии создается пропутинская партия

Сару Вагенкнехт знают все. Представляла Левую партию в Бундестаге. Эдакая фурия в красном костюме.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Колония пиндоса, увы... И канцлерский акт ополном подчинении пиндосу для них еще не окончилсрок действия
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3 д.
Erl Schweizer
&quot;В Германии создается пропутинская партия&quot;. Безграмотная ложь. В реальности создается прогерманская партия для воссоздания мирного сотрудничества с Россией во всех приемлемые для обеих сторон сферах.
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3 д.
Юрий Кушнарев
чтобы немцы не создавали в плане патий,в итоге получается НСДАП
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3 д.

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