За еду и деньги. Зачем наши женщины идут замуж за мигрантов

Честно говоря, нас это потрясло до глубин души. Это в смысле причин, которыми руководствуются наши дамы, отправляясь в ЗАГС с Ахмедами, Гафурами, Мавджудами из Средней Азии, которые зачастую по-русски не только плохо говорят, но и понимают.
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