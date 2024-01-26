Выживший в Афганистане пилот прокомментировал слухи о краже $1,2 млн на борту

Аркадий Грачёв опроверг сообщения о том, что в самолёте была большая сумма денегНе так давно издание Hasht e Subh сообщило, что на борту самолёта Falcon 10, потерпевшего крушение над Афганистаном, были деньги в сумме 1,2 млн долларов.