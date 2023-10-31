Ион Доска стал абсолютным чемпионом мира среди ветеранов по игре в шашки

После победы, достигнутой в программе блиц, молдаванин Ион Доска одержал победу и в классической программе чемпионата мира в игре в шашки между ветеранами, опередив чемпиона мира Юрия Королева и чемпиона России Баира Рынчинова на одно очко, и чемпиона Франции Феликса Вербу на два очка.
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