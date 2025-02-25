Жителей Кубани начнут штрафовать за неиспользуемые земельные участки

Жителей Кубани начнут штрафовать за неиспользуемые земельные участкиС 1 марта вступает в силу федеральный нормативный акт, согласно которому собственники земельных наделов в населённых пунктах обязаны обеспечивать их санитарную чистоту, удаляя сорняки, деревья и завалы, подразумевающий административные штрафы в пределах 50 тысяч рублей.