По итогам прошлого года туристический поток по России вырос на 20% - до 78 млн человек. Об этом заявил на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме «Россия» вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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