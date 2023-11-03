Депутат Кнессета рассказал о боях почти по всему северу Газы

Войска ЦАХАЛ находятся на территории почти всей северной части Газы, идут бои в городе и его окрестностях, рассказал в интервью «Известиям» председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин.