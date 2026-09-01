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Регионы России

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Костромской опыт формирования школьных коллективов представят Минпросвещения России

Костромской опыт формирования школьных коллективов представят Минпросвещения России

Разработанный по инициативе губернатора Сергея Ситникова проект «На пути к коллективу» уже включён в перечень федеральных инновационных площадок.

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