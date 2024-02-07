Ведомости: китайский банк Chouzhou прекратил все расчеты с Россией

Крупнейший банк Китая Chouzhou Commercial Bank официально объявил о приостановке операций с Россией. Менеджеры банка сообщили своим клиентам о прекращении отношений с российскими и белорусскими организациями на прошлой неделе, информацию подтверждают финансовые консультанты Официальной причиной остановки расчетов является наступающий национальный праздник Китая – китайский Новый год, во время которого работа компаний и банков приостанавливается.