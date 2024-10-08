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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт не смог доиграть предсезонный матч с «Далласом» из-за повреждения голеностопа

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу.

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