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FiNE NEWS

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Путин утвердил создание комиссии по ограничительным мерам для скрывающихся за границей правонарушителей

7 сентября 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, ответственной за применение временных ограничительных мер в отношении граждан, скрывающихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания.

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