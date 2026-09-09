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Татар-информ

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Четвертый этап строительства ЖК «Военный городок-32» одобрена госэкспертизой

Четвертый этап строительства ЖК «Военный городок-32» одобрена госэкспертизой

Фото предоставлено пресс-службой Республиканского фонда поддержки Проект четвертой очереди строительства жилого комплекса «Военный городок-32» в Кировском районе Казани получил одобрение госэкспертизы.

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