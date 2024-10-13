Прямо сейчас в большом зале ДК «Победа» проходит фольклорно-этнографический концерт ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ВСЕГДА 🔥🔥🔥 Присоединяйтесь к нашей ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ https://vk.
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Прямо сейчас в большом зале ДК «Победа» проходит фольклорно-этнографический концерт ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ВСЕГДА 🔥🔥🔥 Присоединяйтесь к нашей ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ https://vk.