МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе

И это не просто нападающие: "Это засланцы наглосаксов, скорее всего - недобитые члены ИГИЛ и головорезы Сирии. Силовикам надо изучить статистику азиатских республик: сколько им женщины нарожали, а сколько из-за "бугра" вылупились и в Россию въехали. Их всех - вернуть восвояси, пусть местное МВД работает ...

ТХ

Татьяна Хуторская

Ну, сколько уже можно говорить! Никто не уважает слабых, особенно это касается восточных народов. Кроме того эта дурацкая привычка делать вид, что ничего страшного не происходит, мы как бы не замечаем их наглой сусофобской политики, они как бы наши "друзья" по бывшей общей родине, НЕ привела нас ни к чему хорошему. Так может пора кординально поменять своë отношение к таким "друзьям"? Наши руководители вообще способны БЫСТРО делать выводы из ситуации или будут вечно показывать свою слабость и беспомощность, позорить Россию и наступать на те же грабли?