ИА Новороссия Дипломаты в очередной раз показали всем свою беззубость и неспособность отстоять честь собственной страны в публичных конфликтах.
МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе
Комментарии
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Сергей Шевцов
И это не просто нападающие: "Это засланцы наглосаксов, скорее всего - недобитые члены ИГИЛ и головорезы Сирии. Силовикам надо изучить статистику азиатских республик: сколько им женщины нарожали, а сколько из-за "бугра" вылупились и в Россию въехали. Их всех - вернуть восвояси, пусть местное МВД работает ...
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5 час.
ТХ
Татьяна Хуторская
Ну, сколько уже можно говорить! Никто не уважает слабых, особенно это касается восточных народов. Кроме того эта дурацкая привычка делать вид, что ничего страшного не происходит, мы как бы не замечаем их наглой сусофобской политики, они как бы наши "друзья" по бывшей общей родине, НЕ привела нас ни к чему хорошему. Так может пора кординально поменять своë отношение к таким "друзьям"? Наши руководители вообще способны БЫСТРО делать выводы из ситуации или будут вечно показывать свою слабость и беспомощность, позорить Россию и наступать на те же грабли?
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1 час.
Николай Сидоров
Даже Захарова уже иногда начинает пальчиком грозить "мы вам покажем" потом видать забывает что надо показать, но главное обещает. А тут, блин, в "ноги упал" сопли распустил. Мерзко конечно, после того, как они русских в 90-е годы вырезали у себя.
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15 мин.
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