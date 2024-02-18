ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Сидоров
    Даже Захарова уже иногда начинает пальчиком грозить "мы вам покажем" потом видать забывает что надо показать, но глав...МИД России решил ...
  • Ильдус Мамлеев
    Чудны дела твои Господи! Ни чему ты не научил своих еб@нутых детей евреев, в ВОВ их массово убивали фашисты, прошло м..."Бывший офицер ЦА...
  • Vitya Ostap
    Надеждин вроде мужик не плохой , жалко будет молодого мужика, ему еще жить да житьНавальнисты прова...

МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе

МИД России решил поставить русофоба на место... но прозвучало лишь блеяние о дружбе

ИА Новороссия Дипломаты в очередной раз показали всем свою беззубость и неспособность отстоять честь собственной страны в публичных конфликтах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Шевцов
И это не просто нападающие: &quot;Это засланцы наглосаксов, скорее всего - недобитые члены ИГИЛ и головорезы Сирии. Силовикам надо изучить статистику азиатских республик: сколько им женщины нарожали, а сколько из-за &quot;бугра&quot; вылупились и в Россию въехали. Их всех - вернуть восвояси, пусть местное МВД работает ...
Ответить
5 час.
ТХ
Татьяна Хуторская
Ну, сколько уже можно говорить! Никто не уважает слабых, особенно это касается восточных народов. Кроме того эта дурацкая привычка делать вид, что ничего страшного не происходит, мы как бы не замечаем их наглой сусофобской политики, они как бы наши &quot;друзья&quot; по бывшей общей родине, НЕ привела нас ни к чему хорошему. Так может пора кординально поменять своë отношение к таким &quot;друзьям&quot;? Наши руководители вообще способны БЫСТРО делать выводы из ситуации или будут вечно показывать свою слабость и беспомощность, позорить Россию и наступать на те же грабли?
Ответить
1 час.
Николай Сидоров
Даже Захарова уже иногда начинает пальчиком грозить &quot;мы вам покажем&quot; потом видать забывает что надо показать, но главное обещает. А тут, блин, в &quot;ноги упал&quot; сопли распустил. Мерзко конечно, после того, как они русских в 90-е годы вырезали у себя.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх