Новая площадка павильона с российскими продуктами открылась в Харбине

Новая площадка павильона с российскими продуктами питания открылась в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, где расположен постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон Good Food Russia в Шанхае, передает РИА Новости.
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