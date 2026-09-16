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Эксперт Чернокульский: покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгодней аренды

Эксперт Чернокульский: покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгодней аренды

Универсального ответа на вопрос о том, что выгоднее: аренда квартиры или её покупка, нет и быть не может, поскольку у каждого человека или семьи есть свой уникальный набор возможностей, задач и свой план на жизнь.

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