Наши коллеги - пример отличного родительства

Поздравляем Ольгу Садовникову, мастера транспортно-экспедиционной службы Бобруйского производственного управления, и Ирину Николаеву, приемщика заказов аварийно-диспетчерской службы Чериковского района газоснабжения, с заслуженной наградой за надлежащее воспитание детей!Их ответственность, забота и любовь к детям заслуживают уважения!Мы присоединяе .
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