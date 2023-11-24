Регулятор раньше времени подтвердил существование Prison Architect 2 Тюремная песо...

Регулятор раньше времени подтвердил существование Prison Architect 2Тюремная песочница Prison Architect от британской студии Introversion Software (Darwinia, Defcon) в 2019 году перешла во владение Paradox Interactive, и у шведского издательства, похоже, есть планы на расширение франшизы.
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