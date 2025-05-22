Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы-десантники из группировки войск «Днепр» успешно ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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