Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо Заступник міністра фінансів: США та союзники можуть обмежити доходи Росії від нафти За словами Уоллі Адейемо, домогтися скорочення доходів Кремля можна за рахунок обмеження цін на енергоносії Доходи Росії від продажу нафти, зважаючи на все, зросли, незважаючи на скорочення експорту сирої нафти, і США із союзниками повинні знайти способи […] Сообщение Заступник міністра фінансів: США та союзники можуть обмежити доходи Росії від нафти появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.