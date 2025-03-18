Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Страна и люди

Александр Ростовцев. Вчера в столице Латвии Риге прошел очередной позорный марш в поддержку латышских полицаев и эсэсовцев, который местные СМИ стыдливо называют «маршем латышских легионеров», не углубляясь в подробности.