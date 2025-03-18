Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Александр Ростовцев.   Вчера в столице Латвии Риге прошел очередной позорный марш в поддержку латышских полицаев и эсэсовцев, который местные СМИ стыдливо называют «маршем латышских легионеров», не углубляясь в подробности.

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