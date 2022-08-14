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Эрдоган ставит Армении жесткие условия

Эрдоган ставит Армении жесткие условия

Министр экономики Армении Ваан Керобян объявил, что грузовые рейсы из Турции начнутся «в ближайшем будущем», в соответствии с усилиями по нормализации, которые возобновились в начале этого года после более чем десятилетнего перерыва.

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