Эрдоган ставит Армении жесткие условия

Министр экономики Армении Ваан Керобян объявил, что грузовые рейсы из Турции начнутся «в ближайшем будущем», в соответствии с усилиями по нормализации, которые возобновились в начале этого года после более чем десятилетнего перерыва.
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