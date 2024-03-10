Труп младенца нашли на мусорном полигоне на Камчатке и возбудили уголовное дело

На свалке в Петропавловске-Камчатском обнаружили тело новорожденного. Сейчас разыскивают маму погибшего мальчика, возбудили уголовное дело об убийстве, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии