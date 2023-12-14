«Я сдался», — бывший муж Булановой объявился после ее свадьбы с молодым красавцем

Стоило певице Татьяне Булановой объявить о том, что она снова выходит замуж, как на горизонте появилась новость о её бывшем супруге Владиславе Радимове, который тоже сделал заявление о позитивных новостях в личной жизни, опубликовал фото своей избранницы с кольцом на пальце и сообщил о том, что он «сдался».
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