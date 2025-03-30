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Кардинальное решение: с мигрантов предложили брать сбор на границе

Кардинальное решение: с мигрантов предложили брать сбор на границе

Согласно новому закону, полиция в России теперь имеет право без обращения в суд депортировать иностранцев при наличии соответствующих оснований.

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