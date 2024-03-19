Пашинян заявил об угрозе начала войны, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями приграничных сел Тавушской области. Во время встречи он сообщил, что если армянская сторона не пойдет на компромисс с Азербайджаном по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, в конце недели может начаться война.