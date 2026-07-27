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Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Даже возобновление атак по ядерной программе Ирана не предотвратит бесконечной войны. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> За последние 48 часов Америка не нанесла ни одного нового удара по Ирану — впервые почти за две недели.

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