На Украине у военкоматов образовались огромные очереди

У военкоматов на Украине образовались большие очереди из военнообязанных. https://listaj.ru/na-ukraine-u-voenkomatov-obrazovalis-ogrom.
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