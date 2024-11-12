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На Украине у военкоматов образовались огромные очереди

На Украине у военкоматов образовались огромные очереди

У военкоматов на Украине образовались большие очереди из военнообязанных. https://listaj.ru/na-ukraine-u-voenkomatov-obrazovalis-ogrom.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Чего-то на МТ сплошные релизы без информации. Но способ отлова призывников неплохой - позвать за отсрочкой. Следующий этап - звать за амнистией.
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17 час.

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