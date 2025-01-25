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Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники

Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники

Владимир Пермяков, тот самый Леня Голубков, который когда-то стал символом эпохи благодаря рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ», снова оказался в центре внимания.

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