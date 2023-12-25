СМИ: завершение реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год

По данным Reuters, окончание процесса реструктуризации компании "Яндекс" отложено на следующий год. Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, пояснили, что головная компания группы "Яндекс" – Yandex N.
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