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СМИ: завершение реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год

СМИ: завершение реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год

По данным Reuters, окончание процесса реструктуризации компании "Яндекс" отложено на следующий год. Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, пояснили, что головная компания группы "Яндекс" – Yandex N.

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