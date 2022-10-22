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В тыловой зоне проведения специальной военной операции идет подготовка танковых экипажей из числа мобилизованных военнослужащих

В тыловой зоне проведения специальной военной операции идет подготовка танковых экипажей из числа мобилизованных военнослужащих

В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков Т-80 и Т-72, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники на дистанции более 10 км.

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