В индийском городе Гвалиор грузовой автомобиль наехал на людей, собравшихся для молитвы возле храма. Жертвами происшествия стали 15 человек, еще 27 получили травмы.
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