“A man who heckled Democratic candidate for Senate Abdul El-Sayed and demanded he disavow the Muslim Brotherhood at a Michigan townhall is a former aide to the Republican senator Josh Hawley,” The Guardian reports.
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