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В России украинским мигрантам не легче, чем в Европе – Монтян

В России украинским мигрантам не легче, чем в Европе – Монтян

Начавшиеся в России проверки нелегальных мигрантов так и не решили проблему диаспор, продолжающих активно действовать во многих регионах.

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Комментарии
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tsan tsan
А кто обещал ? Тем более, если об этом вещает хабалка Монтян. И зачем эта &quot;киевский адвокат&quot;, по совместительству  - ярая русофобка, нужна в России?
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14 час.
Павел Макаров
У нас работают три украинца. Они все сделали официально и работают официально. Без проблем. Получают очень неплохую белую зарплату... Но... они специалисты в своем деле.... а грузчики и дворники.... Ну, кто на что учился!
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13 час.
ПМ
Павел Макаров
👍
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11 час.

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