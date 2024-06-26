В России украинским мигрантам не легче, чем в Европе – Монтян

А кто обещал ? Тем более, если об этом вещает хабалка Монтян. И зачем эта "киевский адвокат", по совместительству - ярая русофобка, нужна в России?

Павел Макаров

У нас работают три украинца. Они все сделали официально и работают официально. Без проблем. Получают очень неплохую белую зарплату... Но... они специалисты в своем деле.... а грузчики и дворники.... Ну, кто на что учился!