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Кайри Ирвинг вступил с перепалку с Букером после его стычки с Дончичем

Кайри Ирвинг вступил с перепалку с Букером после его стычки с Дончичем

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами.

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