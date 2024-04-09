На ВТБ пожаловались в ЦБ за принудительное зачисление доходов по бумагам на ИИС

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась в Центробанка на ВТБ, который запретил владельцам старых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) получать доходы по ценным бумагам на банковские счета, сообщили «Ведомости».
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