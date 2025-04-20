Лукашенко: 2023 - ключевой год для наведения порядка в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2023 год ключевым для наведения порядка в стране. Он подчеркнул значимость Года благоустройства и призвал граждан поддерживать чистоту, обращая внимание на приусадебные участки.
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