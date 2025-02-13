Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

Mash опубликовал кадры из атакованной Украиной Липецкой области В сети появились кадры из Липецкой области, которая подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 13 февраля.
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