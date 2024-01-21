Трагедия на рынке в Донецке: восемнадцать человек погибли в результате обстрела ВСУ Ольга ВайленкоСегодня, 21 января 2024 года, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что более десяти человек стали жертвами обстрела рынка в Донецке, совершенного Вооружёнными силами Украины (ВСУ).