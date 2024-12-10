Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Как сохранить и даже приумножить свои профессиональные навыки в декрете? Как при выходе на работу правильно рассказать о том, что вы не хуже, а лучше остальных претендентов на должность? Рассказывают эксперты проекта SelfMama – психологи и карьерные консультанты.
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