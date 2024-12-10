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РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
  • Natalia Pavlova
    Конечно лучше с родителями, хоть и пьющими, чем в наших концлагерях, которые цинично назвали Центры помощи детям. Там...Детдом или пьющие...
  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Как сохранить и даже приумножить свои профессиональные навыки в декрете? Как при выходе на работу правильно рассказать о том, что вы не хуже, а лучше остальных претендентов на должность? Рассказывают эксперты проекта SelfMama – психологи и карьерные консультанты.

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