Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Как сохранить и даже приумножить свои профессиональные навыки в декрете? Как при выходе на работу правильно рассказать о том, что вы не хуже, а лучше остальных претендентов на должность? Рассказывают эксперты проекта SelfMama – психологи и карьерные консультанты.