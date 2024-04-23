Медведчук: Запад не защищает Украину, только снабжает оружием

Запад лишь поставляет Украине оружие, не считая страну достойной защиты. Соответствующую точку зрения выразил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.
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