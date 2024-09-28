Ван И обвинил США в двуличии в отношении Китая

США двулично подходит к отношениям с Китаем, подавляя его развитие и в то же время беспечно продолжая диалог, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.
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