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Ван И обвинил США в двуличии в отношении Китая

Ван И обвинил США в двуличии в отношении Китая

США двулично подходит к отношениям с Китаем, подавляя его развитие и в то же время беспечно продолжая диалог, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

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